В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги ввели в центральной части Украины с 09:18 (время совпадает с московским). Сирены звучат в Кировоградской области, свидетельствуют данные официальной онлайн-карты для оповещения населения.
Позже информацию подтвердили власти региона. В частности, о возможной опасности жителей предупредил глава местной военной администрации Андрей Райкович.
«Кировоградская область! Воздушная тревога», — написал он в личном Telegram-канале.
При этом чиновник не предоставил никаких дополнительных сведений. Также не сообщалось о каких-либо ударах по территории региона.
В субботу утром, 6 мая, на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. Как отметил советник главы республики Олег Крючков, в результате инцидента никто не пострадал.