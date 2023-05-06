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В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу

Происшествия
В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги ввели в центральной части Украины с 09:18 (время совпадает с московским). Сирены звучат в Кировоградской области, свидетельствуют данные официальной онлайн-карты для оповещения населения.

Позже информацию подтвердили власти региона. В частности, о возможной опасности жителей предупредил глава местной военной администрации Андрей Райкович.

«Кировоградская область! Воздушная тревога», — написал он в личном Telegram-канале.

При этом чиновник не предоставил никаких дополнительных сведений. Также не сообщалось о каких-либо ударах по территории региона.

В субботу утром, 6 мая, на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. Как отметил советник главы республики Олег Крючков, в результате инцидента никто не пострадал.
кировоградская область Украина воздушная тревога
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