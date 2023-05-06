В США состоялась премьера российского фильма «Нюрнберг»

Посольство России в Вашингтоне провело показ фильма «Нюрнберг». Событие посетили представители научных кругов, общественники и военные атташе.
В рамках мероприятия в посольстве организовали выставку, посвященную истории Нюрнбергского процесса. Среди гостей значатся послы Вьетнама, Казахстана, Никарагуа и ряда других стран. Также присутствовал пресс-секретарь российского представительства Игорь Гиренко.
Фильм повествует о Нюрнбергском процессе. Действие разворачивается в одноименном немецком городе, где проводится военный трибунал над деятелями нацистской Германии.
По мнению представителя ведомства, сегодня некоторые «бывшие советские республики» пытаются уничтожить совместную историю. Переписывание фактов уже привело к тому, что «человеконенавистническая идеология снова поднимает голову», констатировал он.
Стоит отметить, что 9 мая россияне также смогут посмотреть фильм «Нюрнберг». Его покажут сразу на нескольких каналах.