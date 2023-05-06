Жителя Омска до полусмерти избил 15-летний подросток во время ссоры

Подростка из Омской области подозревают в избиении 42-летнего мужчины до полусмерти. Об этом заявили в местном МВД.
Как сообщает портал «OM1», прохожие нашли потерпевшего без сознания на одной из улиц. У него было несколько травм головы. После обнаружения местного жителя доставили в больницу. Подробности о его состоянии неизвестны.
По данным правоохранителей, к инциденту может быть причастен 15-летний подросток. С ним у потерпевшего произошла ссора. Сам школьник состоит на учете в ПДН. До этого парень не привлекался к уголовной ответственности.
Ранее в Австралии футболист напал на судью. Это произошло во время матча. В результате спортсмен сломал оппоненту челюсть.