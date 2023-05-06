Возможна уголовная ответственность: адвокат Лилия Абдуллина рассказала, как правильно носить георгиевскую ленточку

Георгиевская лента — это символ военной славы, демонстрирующий уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, и гордость за Великую Победу. Чаще всего, ее надевают на тематические мероприятия и на 9 мая — в День Победы.
Георгиевская лента должна крепиться к одежде определенным способом. Однако не все знают, как правильно носить ее. Адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Лилия Абдуллина в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, куда лучше всего крепить ленточку, чтобы это выглядело эстетично, патриотично и без нарушений закона.
Георгиевскую ленту нельзя носить на головном уборе и в волосах, отметила Лилия Абдуллина. Например, в виде заколки, на рукавах одежды ниже локтевого сустава, брюках, штанах, шортах, юбках, обуви, сумках, пакетах, кейсах или чемоданах. Не допускается размещение георгиевской ленты на транспортном средстве в районе колес и на колесах, фар и габаритов, на дверных ручках, радиаторных решетках или дворниках, а также на перевозимой клади: прицепах, мотоциклетных колясках, тюках на крыше, грузовых кузовах и так далее.
«Если вы хотите надеть георгиевскую ленту, разместите ее, к примеру, на груди в районе сердца, на плече или воротнике одежды. И обязательно закрепите – так, чтобы она не болталась на ветру, можно булавкой или ниткой. Форма крепления: петелькой, бантиком или конвертиком, концами вниз», – объяснила специалист.
Если планируется разместить георгиевскую ленту на машине, то лучше сделать это в салоне, там, где она не испачкается: на потолке между противосолнечными козырьками, на самих козырьках, передней панели, либо на потолке у заднего стекла.
«Неправильное ношение или размещение георгиевской ленты считается надругательством над ней. А после того, как в конце 2022 года георгиевскую ленту приравняли к символам воинской победы, наказание за это более чем серьезное. Согласно статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет», – рассказала Лилия Абдуллина.
По мнению собеседницы ФАН, в законе нет конкретного определения, что именно считается осквернением георгиевской ленты. Многое здесь зависит от мотива поступка. Если человека по незнанию прикрепил ленту не там, где это допустимо, то полицейский, скорее всего, ограничится устным предупреждением. Однако после отказа последовать его рекомендации может составить протокол об административном правонарушении и выписать штраф.
«Максимальные меры наказания за осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы могут быть применены за ее публичное сожжение, растаптывание, размещение на фоне фото или другого изображения нацистских преступников, а также за распространение видео или фото, где зафиксированы эти действия, в сети интернет. Поскольку закон о георгиевской ленточке достаточно новый, пока распространенной практики привлечения к ответственности нет», – заключила Абдуллина.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Толмачев предостерег от безответственного отношения к георгиевской ленточке.