Возможна уголовная ответственность: адвокат Лилия Абдуллина рассказала, как правильно носить георгиевскую ленточку

Георгиевскую ленту нельзя носить на головном уборе и в волосах, отметила Лилия Абдуллина. Например, в виде заколки, на рукавах одежды ниже локтевого сустава, брюках, штанах, шортах, юбках, обуви, сумках, пакетах, кейсах или чемоданах. Не допускается размещение георгиевской ленты на транспортном средстве в районе колес и на колесах, фар и габаритов, на дверных ручках, радиаторных решетках или дворниках, а также на перевозимой клади: прицепах, мотоциклетных колясках, тюках на крыше, грузовых кузовах и так далее.