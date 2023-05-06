Глава МИД Саудовской Аравии и госсекретарь США обсудили ситуацию в Судане

Эр-Рияд, 6 мая. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили напряженную ситуацию в Судане, пишут арабские СМИ.
Во время беседы стороны объявили о совместной инициативе «подготовить почву» для мирного диалога по деэскалации напряженности в Хартуме. Их целью является укрепление часто нарушаемого перемирия между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР).
«Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили интенсивное сотрудничество своих стран в дипломатической работе по прекращению боевых действий в Судане», — отметили в департаменте.
Кроме того, Блинкер выразил благодарность Саудовской Аравии за неоценимую помощь в обеспечении безопасного прибытия в Джидду граждан США и членов их семей, покинувших Хартум.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло провел телефонный разговор с министром иностранных дел КСА Фейсалом бин Фарханом.