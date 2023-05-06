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СК завел дело на украинскую актрису Андрианну Курилец за призывы к насилию против россиян

Общество
СК завел дело на украинскую актрису Андрианну Курилец за призывы к насилию против россиян

Следственный комитет завел уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец. Об этом сообщил РИА Новости председатель СКР Александр Бастрыкин.

На Украине в апреле 2022 года появилась социальная реклама, напоминающая ролики исламских террористов с расправами над жертвами. В видео Курилец делала экстремистские заявления и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

Бастрыкин указал, что с героизацией нацизма на Украине усилились меры по формированию у граждан враждебного отношения к русскоязычному населению. Пропаганда насилия получила широкое распространение, заявил он.

«В отношении Курилец возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — сообщил глава СКР.

Ранее сообщалось, что украинский делегат напал на представителя России на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Об этом информирует издание «Вечерняя Москва».
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