СК завел дело на украинскую актрису Андрианну Курилец за призывы к насилию против россиян

Следственный комитет завел уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец. Об этом сообщил РИА Новости председатель СКР Александр Бастрыкин.
На Украине в апреле 2022 года появилась социальная реклама, напоминающая ролики исламских террористов с расправами над жертвами. В видео Курилец делала экстремистские заявления и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.
Бастрыкин указал, что с героизацией нацизма на Украине усилились меры по формированию у граждан враждебного отношения к русскоязычному населению. Пропаганда насилия получила широкое распространение, заявил он.
«В отношении Курилец возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — сообщил глава СКР.
Ранее сообщалось, что украинский делегат напал на представителя России на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Об этом информирует издание «Вечерняя Москва».