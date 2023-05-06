В Тындинском округе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги

Администрация Тындинского муниципального округа в Приамурье приняла решение о введении режима ЧС из-за угрозы подтопления железнодорожного полотна на одном из участков. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.