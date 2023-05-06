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В Тындинском округе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги

Происшествия
В Тындинском округе ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги

Администрация Тындинского муниципального округа в Приамурье приняла решение о введении режима ЧС из-за угрозы подтопления железнодорожного полотна на одном из участков. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Сообщается, что 5 мая на реке Нюкже образовался затор во время прохождения ледохода. В связи с этим возникла угроза подтопления железнодорожного полотна.

«На 2 061-м км железной дороги возникла угроза подтопления железнодорожного полотна. Распоряжением администрации на территории Тындинского округа введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

В случае размыва железнодорожного полотна без транспортного сообщения могут остаться населенные пункты Юктали и Олекма. Для ликвидации затора были отправлены спасатели-взрывники из Амурского центра ГЗ и ПБ.

Ранее более 4500 семей пострадали в результате наводнений в западной части Кении. Не менее 136 человек погибли в результате непрекращающихся дождей на Востоке Африки.
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