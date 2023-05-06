Российский теннисист Карацев не смог выйти в финал турнирной серии «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде.
Игра длилась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Карацев в матче три раза выполнил эйс, допустил четыре двойные ошибки и два раза сделал брей-поинт из семи. Россиянин при счете 4:2 в пользу немца брал медицинский тайм-аут для массажа левого бедра.
Штруфф в свою очередь 15 раз исполнил подачи на вылет, допустил шесть двойных ошибок и три брейк-поинта из девяти. В финале он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Ранее чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что каждому спортсмену необходимо публично высказываться в сторону россиян, которые поддерживают спецоперацию. Его слова прозвучали в ответ на заявление российской экс-теннисистки Светланы Кузнецовой, которая призвала не мешать политику и спорт.