Российский теннисист Карацев не смог выйти в финал турнирной серии «Мастерс» в Мадриде

Игра длилась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Карацев в матче три раза выполнил эйс, допустил четыре двойные ошибки и два раза сделал брей-поинт из семи. Россиянин при счете 4:2 в пользу немца брал медицинский тайм-аут для массажа левого бедра.