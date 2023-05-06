Движение по Крымскому мосту возобновлено

Российским автолюбителям сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту. С соответствующим заявлением выступил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.
Он сослался на данные министерства транспорта Крыма. Глава ведомства Николай Лукашенко подтвердил эту информацию и добавил, что паромная переправа также работает в штатном режиме.
Специалисты, принимавшие участие в восстановлении Крымского моста после совершенного в октябре 2022 года теракта, получат почетные грамоты. Такое распоряжение ранее подписал президент России Владимир Путин.