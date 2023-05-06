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Движение по Крымскому мосту возобновлено

Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Российским автолюбителям сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту. С соответствующим заявлением выступил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.

Он сослался на данные министерства транспорта Крыма. Глава ведомства Николай Лукашенко подтвердил эту информацию и добавил, что паромная переправа также работает в штатном режиме.

Специалисты, принимавшие участие в восстановлении Крымского моста после совершенного в октябре 2022 года теракта, получат почетные грамоты. Такое распоряжение ранее подписал президент России Владимир Путин.
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