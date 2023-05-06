Чемпион мира Емельяненко рассказал о расколе в Международной федерации MMA из-за отстранения россиян

Вопрос о допуске российских спортсменов к крупным турнирам привел к расколу в Международной федерации смешанных боевых искусств. Такое заявление сделал многократный чемпион мира Федор Емельяненко.
По словам атлета, представители организации придерживаются разных точек зрения по данной проблеме. Однако большинство выступают против дальнейшего отстранения Москвы от соревнований, подчеркнул глава Союза смешанных единоборств РФ.
«Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения», — добавил он в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гольфа разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Тем не менее организация согласилась допустить лишь тех спортсменов, которые согласны выступать в нейтральном статусе.