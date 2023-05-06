Евросоюз планирует ограничить экспорт в третьи страны из-за обхода антироссийских санкций

Еврокомиссия предложила ввести новые ограничения против третьих стран в рамках своей борьбы с обходом санкций, введенных против России. Об этом сообщило издание DPA.
Агентство отмечает, что соответствующие предложения были направленны Еврокомиссией странам-членам Евросоюза. Согласно им, планируется создать юридическую базу для ограничения экспорта в третьи страны, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций.
«Как вчера стало известно агентству, это предложение Еврокомиссии в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер направили государствам-членам», — пишет издание.
Новые ограничения предусматривают особое внимание к товарам двойного назначения. Среди них агентство DPA выделило приборы ночного видения, которые используются охотниками и охранными компаниями.
Ранее власти США начали проверку криптовалютного обменника Binance. Отдел национальной безопасности министерства юстиции Соединенных Штатов подозревает компанию в помощи гражданам России обходить санкции.