Пьяный москвич выпал с шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук соседки

Москвич выпал с шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук, выкинутый его соседкой. Он получил сотрясение головного мозга и перелом руки.
По данным Telegram-канала SHOT, во время инцидента пострадавший был пьяным. Отмечается, что выпивший мужчина зашел к своему 15-летнему соседу. В квартире подростка он слушал музыку на ноутбуке его матери.
Вскоре женщина пришла домой. Она была недовольна тем, что сын не выполнил домашнее задание и выбросила устройство в окно. Мужчина последовал за ним, приземлившись на козырек магазина.
В результате москвича госпитализировали. На данный момент полиция проводит предписанные протоколом мероприятия.
Ранее в Саратове подросток получил удар током. После этого ребенок сорвался с крыши вагона поезда. На данный момент детали о состоянии пострадавшего не сообщаются.