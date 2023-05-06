Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам

Курсирование транспортных средств по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам. Соответствующее заявление сделал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Он подчеркнул, что движение по мосту возобновится уже в ближайшее время. Лукашенко также принес извинения за временные неудобства и рассказал о функционировании паромной переправы.
«Паромная переправа работает в обычном режиме», — добавил министр транспорта Крыма.
Власти Крыма также планируют построить новую трассу, чтобы «разгрузить» транспортный сухопутный коридор через новые регионы России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.