В Петербурге опечатали здание Малого драматического театра

Двери Малого драматического театра в Санкт-Петербурге были опечатаны по требованию Роспотребнадзора.
На бумаге, прикрепленной к дверям театра, стоит печать Роспотребнадзора. Также указаны дата и время опечатывания: 5 мая, 23:00. Никаких заявлений о причинах закрытия, в настоящее время, не сообщалось
Здание театра находится на улице Рубинштейна, где расположено множество знаменитых петербургских баров.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ опечатал все бары на Думской улице в Санкт-Петербурге. Поводом для закрытия стало подозрение о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям этих заведений.