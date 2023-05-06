Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге опечатали здание Малого драматического театра

Происшествия
В Петербурге опечатали здание Малого драматического театра

Двери Малого драматического театра в Санкт-Петербурге были опечатаны по требованию Роспотребнадзора.

На бумаге, прикрепленной к дверям театра, стоит печать Роспотребнадзора. Также указаны дата и время опечатывания: 5 мая, 23:00. Никаких заявлений о причинах закрытия, в настоящее время, не сообщалось

Здание театра находится на улице Рубинштейна, где расположено множество знаменитых петербургских баров.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ опечатал все бары на Думской улице в Санкт-Петербурге. Поводом для закрытия стало подозрение о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям этих заведений.
малый драматический театр санкт-петербург роспотребнадзор
Военкоры ФАН