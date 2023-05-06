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Свитер с фамилией Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым в регулярном чемпионате НХЛ

Спорт
Свитер с фамилией Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым в регулярном чемпионате НХЛ

По итогам турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) свитер с фамилией хоккеиста Александра Овечкина, играющего за «Вашингтон Кэпиталз», второй сезон подряд остается самым покупаемым, передает ESPN.

Согласно статистике, после Овечкина вторым по продажам стал свитер с фамилией игрока «Питтсбурга» Сидни Кросби. Третьим же стал хоккеист «Бостона» Давид Пастрняк.

Из клубов наибольшее количество свитеров продал бостонский хоккейный клуб. В числе первых в рейтинг продаж также вошли «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон» и «Колорадо».

Ранее Александра Овечкина признали лучшим игроком «Вашингтона» в рамках НХЛ. На счету хоккеиста 822 шайбы. В прошедшем сезоне форвард набрал в 73 играх 75 очков, их которых 42 шайбы и 33 голевые передачи.
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