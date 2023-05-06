Свитер с фамилией Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым в регулярном чемпионате НХЛ

Ранее Александра Овечкина признали лучшим игроком «Вашингтона» в рамках НХЛ. На счету хоккеиста 822 шайбы. В прошедшем сезоне форвард набрал в 73 играх 75 очков, их которых 42 шайбы и 33 голевые передачи.