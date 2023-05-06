Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Уровень внешнего долга к ВВП России в 2022 году сократился до исторического минимума

Экономика
Уровень внешнего долга к ВВП России в 2022 году сократился до исторического минимума

Размер внешнего долга по отношению к ВВП России по итогам прошло года сократился до минимальных за всю историю 16,6%. Об этом говорится в расчете РИА Новости на основе данных ЦБ и статических служб.

Уровень внешнего долга к ВВП сократился на 10 процентных пунктов — до 16,6%. Такой показатель стал минимальным с начала подсчетов — 2002 года.

Среди крупных экономик меньший показатель был в Китае (с 15,4 до 13,7). Следом идет Индия с показателем 19,1%.

Наиболее крупный внешний долг наблюдается в экономиках Европы. В Нидерландах он составил 80,5% ВВП, в Великобритании — 287%, а в Швейцарии — 280,5%.

Ранее сообщалось, что в Литве второй квартал подряд зафиксированы отрицательные показатели ВВП. Тенденция наблюдается второй квартал подряд.
ввп внешний долг исторический минимум
Военкоры ФАН