Уровень внешнего долга к ВВП России в 2022 году сократился до исторического минимума

Размер внешнего долга по отношению к ВВП России по итогам прошло года сократился до минимальных за всю историю 16,6%. Об этом говорится в расчете РИА Новости на основе данных ЦБ и статических служб.
Уровень внешнего долга к ВВП сократился на 10 процентных пунктов — до 16,6%. Такой показатель стал минимальным с начала подсчетов — 2002 года.
Среди крупных экономик меньший показатель был в Китае (с 15,4 до 13,7). Следом идет Индия с показателем 19,1%.
Наиболее крупный внешний долг наблюдается в экономиках Европы. В Нидерландах он составил 80,5% ВВП, в Великобритании — 287%, а в Швейцарии — 280,5%.
Ранее сообщалось, что в Литве второй квартал подряд зафиксированы отрицательные показатели ВВП. Тенденция наблюдается второй квартал подряд.