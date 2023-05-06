Глава СК России Бастрыкин сообщил о жестоком обращении с российскими пленными на Украине

Российских военных в плену на Украине заставляли вставать на колени, после чего жестоко избивали и держали в контейнерах и крематории. Об этом РИА Новости рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Глава ведомства сослался на слова одного из бывших пленных, который был захвачен после ранения в зоне проведения СВО в начале сентября прошлого года. Согласно показаниям, российскому военнослужащему завязали глаза и руки скотчем, после чего увезли в неизвестном направлении, несколько раз меняя авто.
«В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около десяти дней», — сказал Бастрыкин.
Позднее военного привезли в СИЗО в Киеве, где он неоднократно подвергался избиению со стороны сотрудников СБУ. Другого пленного в харьковском СИЗО систематически заставляли вставать на колени, после чего подвергали избиению.
Ранее глава СК России Бастрыкин рассказал, что 2912 уголовных дел были заведены на украинских граждан за военные преступления. Фигурантами стали более 700 физических лиц.