Глава СК России Бастрыкин сообщил о жестоком обращении с российскими пленными на Украине

Глава ведомства сослался на слова одного из бывших пленных, который был захвачен после ранения в зоне проведения СВО в начале сентября прошлого года. Согласно показаниям, российскому военнослужащему завязали глаза и руки скотчем, после чего увезли в неизвестном направлении, несколько раз меняя авто.