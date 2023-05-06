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Четырехсторонние переговоры по продлению зерновой сделки стартовали в Стамбуле

Политика
Четырехсторонние переговоры по продлению зерновой сделки стартовали в Стамбуле

В турецкой столице начались переговоры между представителями России, Украины, Турции и ООН о продлении зерновой сделки.

Основным вопросом для обсуждения станет финансовое сопровождение соглашения, пишет «Коммерсантъ». Одним из вариантов может стать подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавошаглу. Со стороны ООН также поступало предложение о проведении сделок через турецкие банки.

Продление сделки полезно «всем странам в мире – как бедным, так и богатым», отмечал министр иностранных дел Турции. По его словам, в ином случае стоит ожидать роста цен на продовольствие во всем мире.

Ранее перспективы продления соглашения оценили в Кремле как внушающие «скромные поводы для оптимизма».
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