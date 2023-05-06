Китай направит свыше 200 солдат в Лаос для участия в совместных учениях «Щит дружбы — 2023»

Совместные военные учения Китая и Лаоса, получившие название «Щит дружбы — 2023», пройдут с 9 по 28 мая. С этой целью Пекин отправит в иностранное государство более 200 своих военнослужащих, сообщило министерство обороны страны.
Согласно имеющейся информации, всего в тренировке с обеих сторон примут участие 900 солдат. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.
При этом в четверг, 4 мая, в КНР состоялась церемония отправки офицеров и военных. Теперь им предстоит по железной дороге добраться до Лаоса.
Ранее стало известно о планах США передать Польше боевые вертолеты Apache. Технику разместят на востоке республики.