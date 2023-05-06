Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Оренбургской области

В Оренбургской области во время тушения огня в жилом доме пожарные нашли тела двух погибших. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
В местные службы сообщение о возгорании в переулке Колесный станции Чашкан поступило в 01:03 по местному времени. К месту происшествия прибыли расчеты шестой пожарной-спасательной части областного ГУ МЧС России.
Специалисты смогли остановить распространение огня и ликвидировать пожар. Во время работы они обнаружили тела мужчины и женщины. Пострадавшим было по 51 году.
Огонь повредил крышу здания, а также перекрытия и внутреннюю отделку. По предварительным данным, причина пожара — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.
Ранее при пожаре в Омской области погибли два подростка. Им было 14 и 13 лет.