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Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Оренбургской области

Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Оренбургской области

В Оренбургской области во время тушения огня в жилом доме пожарные нашли тела двух погибших. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В местные службы сообщение о возгорании в переулке Колесный станции Чашкан поступило в 01:03 по местному времени. К месту происшествия прибыли расчеты шестой пожарной-спасательной части областного ГУ МЧС России.

Специалисты смогли остановить распространение огня и ликвидировать пожар. Во время работы они обнаружили тела мужчины и женщины. Пострадавшим было по 51 году.

Огонь повредил крышу здания, а также перекрытия и внутреннюю отделку. По предварительным данным, причина пожара — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

Ранее при пожаре в Омской области погибли два подростка. Им было 14 и 13 лет.
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