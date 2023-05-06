«Все полыхает, горит»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) необходимо произвести штурм около 2,5 километров территории, чтобы окончательно взять населенный пункт под свой контроль. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, описывая обстановку в городе.
В своем видеообращении бизнесмен рассказал о продолжающемся дефиците боеприпасов среди бойцов. Пригожин высоко оценил действия «музыкантов» на поле боя, при этом обратив внимание на достойное сопротивление оппонента, его оснащенность и обученность.
«В Бахмуте осталось 2,5 км приблизительно, штурмануть — и город будет взят. "Снарядный голод" — уже говорилось много раз. Значит, что по противнику. Противник подтягивает ежедневно от 400 до 600 человек. Приблизительно столько же у него ежедневно убитыми. Подразделения работают слаженно ЧВК "Вагнер", четко. Противник не жалеет артиллерийских боеприпасов, появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, большое количество дронов. Противник хорошо оснащен, хорошо обучен, действует слаженно и сопротивляется достойно. Поэтому двигаемся дальше, все полыхает, горит, артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки», — рассказал Пригожин в ролике, который опубликовала его пресс-служба.
Ранее основатель «оркестра» уведомил российских военачальников, Верховного главнокомандующего и россиян об актуальной ситуации, сложившейся в Бахмуте. Так, «вагнеровцев» было решено вывести из города с 10 мая. Пригожин объяснил, что на данный шаг повлияла острейшая нехватка снарядов среди бойцов.