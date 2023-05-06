«Все полыхает, горит»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Ранее основатель «оркестра» уведомил российских военачальников, Верховного главнокомандующего и россиян об актуальной ситуации, сложившейся в Бахмуте. Так, «вагнеровцев» было решено вывести из города с 10 мая. Пригожин объяснил, что на данный шаг повлияла острейшая нехватка снарядов среди бойцов.