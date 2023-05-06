«С меня хватит»: участника ликвидации бен Ладена возмутила реклама ВМС США с трансвеститом

Он обрушился с критикой на руководство ВМС США. О’Нил признался, что у него в голове не укладывается, как американский флот намерен привлечь новый персонал такими методами. Участник ликвидации бен Ладена «не может поверить, что сражался за эту чушь», пишет Daily Mail.