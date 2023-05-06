«С меня хватит»: участника ликвидации бен Ладена возмутила реклама ВМС США с трансвеститом

Рекламная кампания американского флота, к которой привлекли блогера-трансвестита, взбесила Роберта Дж. О'Нила — «морского котика» и одного из участников операции по уничтожению международного террориста Усамы бен Ладена.
Он обрушился с критикой на руководство ВМС США. О’Нил признался, что у него в голове не укладывается, как американский флот намерен привлечь новый персонал такими методами. Участник ликвидации бен Ладена «не может поверить, что сражался за эту чушь», пишет Daily Mail.
«С меня хватит. Китай нас уничтожит», — добавил О'Нил в соцсетях.
Сухопутные войска США не смогут выполнить план по набору новобранцев, заявленный на 2023 год, ранее констатировала министр армии Соединенных Штатов Кристин Уормут.