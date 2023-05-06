В Финляндии альтернативой российскому топливу стал мусор из Италии

Однако не все страны отказались от импорта российских материалов и ископаемых. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто поделился подробностями о сотрудничестве с «Газпромом». Он подчеркнул, что договоренность обеспечивает энергетическую безопасность страны.