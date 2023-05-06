В Финляндии альтернативой российскому топливу стал мусор из Италии

Финляндия отказалась от российской древесины после начала СВО. Местные компании лишились большого объема топлива. Вместо привычных материалов теперь используется мусор из Италии.
Как сообщает издание Yle, ранее Финляндия вывозила из страны тонны мусора, так как заводы не справлялись с объемами.
Сегодня отказ от древесины из РФ привел к сбоям в работе энергетических компаний. Чтобы исправить ситуацию, государство импортирует отходы других стран. Среди основных поставщиков оказалась Италия.
Как подчеркивает директор профильного предприятия Vantaan Energia Калле Патомери, для того, чтобы предприятия работали на полную мощность, необходимо закупать сырье из других стран.
Однако не все страны отказались от импорта российских материалов и ископаемых. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто поделился подробностями о сотрудничестве с «Газпромом». Он подчеркнул, что договоренность обеспечивает энергетическую безопасность страны.