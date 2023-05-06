На севере Крыма сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Крыму. Об этом через личный Telegram-канал сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Как стало известно, нештатная ситуация произошла на севере региона. Однако государственный служащий не стал уточнять, какой именно населенный пункт подвергся атаке противника.
«Жертв и разрушений нет», — подчеркнул Крючков.
Меж тем Следственный комитет России завел 2 912 уголовных дел в отношении украинских граждан, уличенных в военных преступлениях в период с 2014 по 2023 годы. Соответсвующую информацию предоставил глава ведомства Александр Бастрыкин.