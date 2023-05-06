В Белгородской области отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» в 2023 году

Власти Белгородской области решили не проводить в 2023 году шествие «Бессмертного полка», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, соответствующие шаги приняты по причине безопасности. Однако это не говорит о том, что граждане забыли своих дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые участвовали в Великой Отечественной войне, добавил глава Белгородской области.
«Замечательная идея — вывешивать портреты на окнах своих домов, офисов, на личные и служебные автомобили», — подчеркнул Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жителям Курской области ранее предложили принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» в связи с изменением формата празднования Дня Победы. Инициативу выдвинул губернатор региона Роман Старовойт.