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В Белгородской области отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» в 2023 году

Общество
В Белгородской области отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» в 2023 году

Власти Белгородской области решили не проводить в 2023 году шествие «Бессмертного полка», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, соответствующие шаги приняты по причине безопасности. Однако это не говорит о том, что граждане забыли своих дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые участвовали в Великой Отечественной войне, добавил глава Белгородской области.

«Замечательная идея — вывешивать портреты на окнах своих домов, офисов, на личные и служебные автомобили», — подчеркнул Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жителям Курской области ранее предложили принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» в связи с изменением формата празднования Дня Победы. Инициативу выдвинул губернатор региона Роман Старовойт.
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