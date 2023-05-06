СК РФ возбудил три тысячи дел против военных преступников Украины

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о количестве уголовных дел, которые были заведены на граждан Украины за военные преступления после 2014 года.
Более 700 физических лиц стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях киевского режима за девять лет. Всего было заведено 2 912 дел. В основном обвиняемыми стали радикальные участники националистических группировок, военные и сотрудники силовых структур. Основными поводами для заведения уголовных дел были уничтожение жилых домов, убийства мирных жителей, а также обстрелы населенных пунктов, приводят слова Бастрыкина «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Бастрыкин обвинил киевский режим в популяризации нацизма. По словам главы СК, на Украине все чаще продвигаются нацистские идеологии и возведение в культ людей, которые имеют отношение к убийству мирных жителей СССР.