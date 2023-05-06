Генеральное консульство Италии разъяснило значение странной пометки «минус Дания» в шенгенской визе

Генконсульство рассказало, что на данный момент учреждение принимает небиометрические паспорта россиян. При этом, в связи с тем, что такие документы не допускаются к использованию в Дании, виза будет иметь пометку «минус Дания». Таким образом, граждане России с небиометрическими удостоверениями личности смогут путешествовать по любой стране Шенгенской зоны кроме этого государства, – пишут «РИА Новости».