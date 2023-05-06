Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Названы лучшие продукты для приготовления на мангале

Общество
Названы лучшие продукты для приготовления на мангале

Издание MEN TODAY предоставило список лучших продуктов для приготовления на мангале.

Ягненок на кости оказался первым в списке фаворитов. Рекомендуется готовить это мясо без маринадов, а лишь с солью и перцем, дабы полностью раскрыть вкус.

Из рыбы рекомендуется приглядеться к осетрине или белуге. Из добавок рекомендуется опять же стандартный набор: соль и перец, но можно немного сбрызнуть лимонным соком, чтобы подчеркнуть яркий вкус.

У курицы лучшие для шашлыка части – это бедра. Маринад для них стоит сделать из соевого соуса и чеснока, а при готовке главное не пересушить птицу, ведь так уйдет вся ее сочность.

Из овощей обратите внимание на баклажаны, помидоры и болгарские перцы. Положите их на решетку и сдобрите небольшим количеством оливкового масла.

Любой шашлык стоит класть на лист армянского лаваша, чтобы не потерять ни капли ценнейшего мясного сока.

Ранее россиянам назвали ингредиент, делающий шашлык полезным.
шашлыки мясо рецепты
Военкоры ФАН