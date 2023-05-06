Названы лучшие продукты для приготовления на мангале

Издание MEN TODAY предоставило список лучших продуктов для приготовления на мангале.
Ягненок на кости оказался первым в списке фаворитов. Рекомендуется готовить это мясо без маринадов, а лишь с солью и перцем, дабы полностью раскрыть вкус.
Из рыбы рекомендуется приглядеться к осетрине или белуге. Из добавок рекомендуется опять же стандартный набор: соль и перец, но можно немного сбрызнуть лимонным соком, чтобы подчеркнуть яркий вкус.
У курицы лучшие для шашлыка части – это бедра. Маринад для них стоит сделать из соевого соуса и чеснока, а при готовке главное не пересушить птицу, ведь так уйдет вся ее сочность.
Из овощей обратите внимание на баклажаны, помидоры и болгарские перцы. Положите их на решетку и сдобрите небольшим количеством оливкового масла.
Любой шашлык стоит класть на лист армянского лаваша, чтобы не потерять ни капли ценнейшего мясного сока.
Ранее россиянам назвали ингредиент, делающий шашлык полезным.