Эксперты назвали детали, которые выдают работы нейросетей в общей массе

Эксперт Шамиль Магомедов рассказал о факторах, которые помогут отличить изображения, сделанные человеком и сгенерированные нейросетью. Нужно обращать внимание на детали.
Как правило, фото, созданное искусственным интеллектом, характеризуют размытый или обрезанный задний фон, а также лица, на которых нейросеть делает акцент, увеличивая их на изображении. На таких картинках, где преобладает портрет, ИИ стремится соответствовать золотому сечению, поэтому овал лица, как и его черты, соответствуют этому правилу, несмотря на то, человеческие лица всегда асимметричны, приводит слова Магомедова RT.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют изменение рынка труда в ближайшем будущем. Это связано с ИИ, который уже сейчас начинает заменять художников, фотографов, сценаристов и дизайнеров.