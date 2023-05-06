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Эксперты назвали детали, которые выдают работы нейросетей в общей массе

Технологии
Эксперты назвали детали, которые выдают работы нейросетей в общей массе

Эксперт Шамиль Магомедов рассказал о факторах, которые помогут отличить изображения, сделанные человеком и сгенерированные нейросетью. Нужно обращать внимание на детали.

Как правило, фото, созданное искусственным интеллектом, характеризуют размытый или обрезанный задний фон, а также лица, на которых нейросеть делает акцент, увеличивая их на изображении. На таких картинках, где преобладает портрет, ИИ стремится соответствовать золотому сечению, поэтому овал лица, как и его черты, соответствуют этому правилу, несмотря на то, человеческие лица всегда асимметричны, приводит слова Магомедова RT.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют изменение рынка труда в ближайшем будущем. Это связано с ИИ, который уже сейчас начинает заменять художников, фотографов, сценаристов и дизайнеров.
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