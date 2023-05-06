Западные эксперты: Киеву необходимо срочное контрнаступление

Канчиан подчеркнул, что контрнаступление для Украины является большим, чем просто военной стратегией, и она рискует проиграть, затягивая с ним. Бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан также сомневается в успешности контрнаступления для Украины и видит «досадное поражение» как один из возможных вариантов для ВСУ.