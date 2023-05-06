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Западные эксперты: Киеву необходимо срочное контрнаступление

Политика
Западные эксперты: Киеву необходимо срочное контрнаступление

Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявил, что Украина оказалась в тупике в своем противостоянии с Россией, а отсрочка контрнаступления может привести к поражению Киева. Об этом сообщает издание URA.RU.

Канчиан подчеркнул, что контрнаступление для Украины является большим, чем просто военной стратегией, и она рискует проиграть, затягивая с ним. Бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан также сомневается в успешности контрнаступления для Украины и видит «досадное поражение» как один из возможных вариантов для ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что Британия и США не могут определиться с планами украинского контрнаступления. Американцы предлагают бросок на Крым, тогда как британцы настаивают на ударе по Брянской и Белгородской областям.
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