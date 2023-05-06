Отцу-насильнику собственной дочери на Камчатке дали 23 года тюрьмы

Издание «Комсомольская правда – Дальний Восток» сообщает, что на Камчатке, мужчину, который насиловал собственную дочь на протяжении шести лет, приговорили к 23 годам колонии строгого режима.
Сообщается, что мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком. Первые три года своего наказания он проведет в тюрьме и потом будет переведен в колонию строгого режима.
Уточняется, что отец один занимался дочерью так как мать давно не живет с семьей. За все время надругательств над ней, девочка ни разу не сообщала своим дедушке и бабушке об этом.
Ранее стало известно, что в Зимбабве 22-летний мужчина изнасиловал 90-летнюю пенсионерку ради совершения ритуала.