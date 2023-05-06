РИА Новости: Взрывы повредили линию электросети в Днепропетровской области

Украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате произошедшего повреждена линия электропередач.
Сегодня ночью в нескольких регионах Украины срабатывали системы предупреждения. Воздушную тревогу позднее отменили. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области, – пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось о взрывах на территории Сумской области. Также министерство цифровой трансформации Украины размещало информацию на интерактивной онлайн-карте о работе систем предупреждения в регионе – звуки услышали в Шосткинском районе.