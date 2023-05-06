В Приморье 54-летний мужчина изнасиловал женщину в соседней деревне

54-летний судимый мужчина проник в дом женщины и изнасиловал ее. Насильник ранее уже был судим.
Сегодня, 6 мая, мужчина из села Антоновка доехал до соседней деревни Прохладное, выломал дверь и ворвался в дом женщины. После этого он изнасиловал жертву и сбежал. Пострадавшая позвонила в полицию и уже через пару часов насильника задержали сотрудники правоохранительных органов. В отделении полиции мужчина признался в совершенном преступлении, в отношении него возбудили уголовное дело по 131 статье УК РФ, говорится в сообщении МВД Приморья.
Ранее сообщалось, что в Зимбабве мужчина обратился к шаману, чтобы тот рассказал ему о легком заработке денег. Знахарь сообщил ему о ритуале последним действием которого было изнасилование пожилой женщины. Мужчина согласился, пришел в дом к неизвестной старушке в деревне, попросил ее приготовить ему еды, а потом ушел в магазин. После того, как вернулся, изнасиловал женщину и скрылся.