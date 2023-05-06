В Приморье 54-летний мужчина изнасиловал женщину в соседней деревне

Ранее сообщалось, что в Зимбабве мужчина обратился к шаману, чтобы тот рассказал ему о легком заработке денег. Знахарь сообщил ему о ритуале последним действием которого было изнасилование пожилой женщины. Мужчина согласился, пришел в дом к неизвестной старушке в деревне, попросил ее приготовить ему еды, а потом ушел в магазин. После того, как вернулся, изнасиловал женщину и скрылся.