Державший в страхе Курган лидер ОПГ Катайцев оказался причастен к убийству ребенка

Бывшие сотрудники силовых структур напомнили о страшных преступлениях, совершенных курганским криминальным авторитетом Алексеем Катайцевым, известным как Катайчик. Издание URA.RU опубликовало их свидетельства.
С 2010 по 2012 год Катайцев вместе с братом и четырьмя подельниками организовал преступную группу, которая занималась вымогательством денег у граждан. В 2013 году Катайчика и других участников группировки задержали. Одним из других громких преступлений было похищение и избиение Константина Аристова летом 2012 года. Катайчик на протяжении нескольких часов пытал свою жертву, требуя отдать 1,4 млн рублей. Мужчина был убит, а его тело закопано в лесу.
Недавно следствие пришло к выводу, что жертвой бандита могли стать предпринимательница и ее 8-летняя дочь, убитые еще в 2012 году в собственном доме. Преступление оставалось нераскрытым 10 лет. После задержания бандит совершил суицид в одном из СИЗО Свердловской области.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудниками ФСБ было раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Выяснилось, что заказчиком преступления был главарь тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).