Державший в страхе Курган лидер ОПГ Катайцев оказался причастен к убийству ребенка

С 2010 по 2012 год Катайцев вместе с братом и четырьмя подельниками организовал преступную группу, которая занималась вымогательством денег у граждан. В 2013 году Катайчика и других участников группировки задержали. Одним из других громких преступлений было похищение и избиение Константина Аристова летом 2012 года. Катайчик на протяжении нескольких часов пытал свою жертву, требуя отдать 1,4 млн рублей. Мужчина был убит, а его тело закопано в лесу.