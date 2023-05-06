ВСУ атаковали ракетами HIMARS город Рубежное в ЛНР

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом пишут РИА Нововсти.
Утверждается, что атака произошла в 4:00 по московскому времени, были запущены четыре ракеты класса земля-земля. Подробной информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры пока не сообщается.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали территорию Донецкой Народной Республики сразу по трем направлениям. По ДНР было выпущено в общей сложности 11 снарядов. В результате обстрела погиб один мирный житель.