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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о героизации нацизма на Украине

Политика
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о героизации нацизма на Украине

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о создающемся на Украине культе нацизма, который развивает и продвигает киевский режим.

В украинских учебниках все чаще можно увидеть, что националисты легионов СС во времена Второй Мировой войны, совершавшие издевательства над гражданами СССР, считаются героями так же, как и дивизия СС «Галичина» считается среди них героической, приводят «РИА Новости» слова Бастрыкина.

Он отметил, что теперь звания героев Украины присваиваются лидеру киевских нацистов Степану Бандере и офицеру Роману Шухевичу. Таким образом, Украина возводит в ранг героизма нацизм, а его пособников признают героями, резюмировал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин прокомментировал атаку двух беспилотников на Кремль. Он заявил, что этот акт является демонстрацией типичного цинизма Украины.
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