Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о создающемся на Украине культе нацизма, который развивает и продвигает киевский режим.
В украинских учебниках все чаще можно увидеть, что националисты легионов СС во времена Второй Мировой войны, совершавшие издевательства над гражданами СССР, считаются героями так же, как и дивизия СС «Галичина» считается среди них героической, приводят «РИА Новости» слова Бастрыкина.
Он отметил, что теперь звания героев Украины присваиваются лидеру киевских нацистов Степану Бандере и офицеру Роману Шухевичу. Таким образом, Украина возводит в ранг героизма нацизм, а его пособников признают героями, резюмировал Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин прокомментировал атаку двух беспилотников на Кремль. Он заявил, что этот акт является демонстрацией типичного цинизма Украины.