Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о героизации нацизма на Украине

В украинских учебниках все чаще можно увидеть, что националисты легионов СС во времена Второй Мировой войны, совершавшие издевательства над гражданами СССР, считаются героями так же, как и дивизия СС «Галичина» считается среди них героической, приводят «РИА Новости» слова Бастрыкина.