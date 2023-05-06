Яйца – и точка: Артистка Анастасия Волочкова показала подписчикам свой рацион питания на отдыхе

Волочкова показала подписчикам свой прием пищи. В ее обед входят три вареных яйца, бульон и стакан воды. Если до этого она добавляла в рацион листья салата, то сейчас и они отсутствуют в ее меню. Многие фанаты балерины отказываются верить, что она держится на такой строгой диете, однако Анастасия редко обращает внимание на критику и уж тем более не слушает чужих советов, – пишет 5-tv.ru.