Яйца – и точка: Артистка Анастасия Волочкова показала подписчикам свой рацион питания на отдыхе

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в социальных сетях, что не забывает о собственной фигуре даже на отдыхе. Артистка достаточно строго урезала свой рацион, чтобы вернуться из отпуска в форме.
Волочкова показала подписчикам свой прием пищи. В ее обед входят три вареных яйца, бульон и стакан воды. Если до этого она добавляла в рацион листья салата, то сейчас и они отсутствуют в ее меню. Многие фанаты балерины отказываются верить, что она держится на такой строгой диете, однако Анастасия редко обращает внимание на критику и уж тем более не слушает чужих советов, – пишет 5-tv.ru.
Ранее Анастасия Волочкова шокировала поклонников откровенной фотосессией на Мальдивах. В одном из лесов Бали она выбрала интересную позу – показала растяжку, закинув одну ногу вверх на дерево, стоя лишь в одном купальнике.