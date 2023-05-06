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Яйца – и точка: Артистка Анастасия Волочкова показала подписчикам свой рацион питания на отдыхе

Общество
Яйца – и точка: Артистка Анастасия Волочкова показала подписчикам свой рацион питания на отдыхе

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в социальных сетях, что не забывает о собственной фигуре даже на отдыхе. Артистка достаточно строго урезала свой рацион, чтобы вернуться из отпуска в форме.

Волочкова показала подписчикам свой прием пищи. В ее обед входят три вареных яйца, бульон и стакан воды. Если до этого она добавляла в рацион листья салата, то сейчас и они отсутствуют в ее меню. Многие фанаты балерины отказываются верить, что она держится на такой строгой диете, однако Анастасия редко обращает внимание на критику и уж тем более не слушает чужих советов, – пишет 5-tv.ru.

Ранее Анастасия Волочкова шокировала поклонников откровенной фотосессией на Мальдивах. В одном из лесов Бали она выбрала интересную позу – показала растяжку, закинув одну ногу вверх на дерево, стоя лишь в одном купальнике.
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