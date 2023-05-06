Именем Владлена Татарского назовут улицу в Люберцах

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила в своем Telegram-канале, что в Люберцах появится улица, которую назовут в честь Владлена Татарского.
Сообщается, что переименование будет проведено по инициативе местных жителей. Глава администрации городского округа Люберцы Владимир Волков поддержал это предложение.
Поплавская напоминает своим читателям, что Татарский последние годы жизни до СВО провел в Люберцах. С началом спецоперации зону боевых действий журналист практически не покидал, помогая транслировать происходившие там события.
Отдельно Поплавская благодарит жителей города и главу муниципалитета за такой шаг, ведь имена героев надо помнить вечно.
Ранее вдова Владлена Татарского сообщила об учреждении фонда для военных корреспондентов.