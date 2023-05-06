Бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что страны Запада стараются «заблокировать воспоминания» о роли СССР в победе над Германией и освобождении мира от фашизма. Об этом сообщает «MK.RU»
Политик заявил, что Советский Союз внес огромный вклад в победу над нацизмом. Без этого вклада, как отметил Галлоуэй, Германия и вся Европа оказались бы «под сапогом фашизма».
Он также подчеркнул, что существует «идеально просчитанный и выполненный мысленный блок», связанный с этими воспоминаниями. Политик также предположил, что без вклада Советского Союза, гитлеровцы смогли бы истребить цыган, евреев и славян, а миром правили бы нацистская Германия и ее союзники - Япония и Италия.
Ранее СМИ сообщили, что украинские власти намерены уничтожить памятники участникам Великой Отечественной войны в Запорожской области. В частности, речь идет о монументе 127 пограничному полку НКВД и руководителям подполья.