Британский экс-парламентарий возмутился принижением роли СССР

Он также подчеркнул, что существует «идеально просчитанный и выполненный мысленный блок», связанный с этими воспоминаниями. Политик также предположил, что без вклада Советского Союза, гитлеровцы смогли бы истребить цыган, евреев и славян, а миром правили бы нацистская Германия и ее союзники - Япония и Италия.