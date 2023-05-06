«Требует милостыню»: В Сети раскрыли цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию

Многие комментаторы сошлись во мнении, что Зеленский ничего не сделал для того, чтобы заслужить эту премию, поэтому вручать ему ее глупо. Также некоторые читатели заявили, что поездка украинского лидера в Берлин нужна ему только для того, чтобы в очередной раз «требовать милостыню».