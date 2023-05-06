«Требует милостыню»: В Сети раскрыли цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию

Читатели немецкого издания Welt прокомментировали новости о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому присудят Международную премию имени Карла Великого во время его поездки в Германию. Эта премия вручается людям, которые внесли вклад в объединение Европы.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что Зеленский ничего не сделал для того, чтобы заслужить эту премию, поэтому вручать ему ее глупо. Также некоторые читатели заявили, что поездка украинского лидера в Берлин нужна ему только для того, чтобы в очередной раз «требовать милостыню».
Ранее сообщалось, что пользователи Twitter* высмеяли Зеленского после того, как он заявил о необходимости победить Россию, благодаря продолжению спонсирования Украины деньгами и оружием. Один из комментаторов назвал его «мистером бредовым», а другие заметили, что он в очередной раз пытается использовать деньги налогоплательщиков других стран.
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