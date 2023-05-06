Хиромант Иван Громов: Наличие специальной фигуры на ладони свидетельствует о присутствии сверхспособностей

Природные рисунки на коже рук могут рассказать человеку о его жизненном пути, сколько он проживет и будет ли у него семья. Помимо бытовых «индикаторов», на ладонях может находится и своего рода «метка», говорящая человеку, что он является прирожденным магом.
Хиромант Иван Громов рассказал, чтобы увидеть ту самую метку, необходимо обратить внимание на линии сердца и головы на правой руке – первая — ближайшая к пальцам, горизонтальная. Вторая находится следом за ней. Если между ними присутствует фигура креста, это означает, что человек обладает сверхъестественными способностями, – пишет 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова провела магический обряд на Кипре. Телеведущая загадала желание у камня Афродиты.