Названы профессии, которые молниеносно заменит искусственный интеллект

Издание MEN TODAY провело исследование и выяснило, каких профессий лишатся люди в связи с развитием искусственного интеллекта.
Художникам и иллюстраторам придется потесниться, ведь уже даже сейчас современные нейросети начинают поражать нас своим качеством изображений и скоростью их воспроизведения.
Фотографам тоже придется несладко. В ближайшее время ИИ достигнет такого уровня, что даже модели не понадобятся, о каких камерах идет речь. Не волнуйтесь, проблемы с освещением и позами решатся в ближайшем времени.
Вакансии журналистов совсем скоро исчезнут с рынка труда, ведь уже сейчас чат-боты отлично справляются с написанием небольших статей и рекламных постов.
Сценаристы и писатели тоже совсем скоро потеряют часть работы. В книжных магазинах уже можно найти издания за авторством нейросети и поверьте, их количество только возрастет.
Переводчики сейчас теряют свою былую актуальность. Дешевизна работы ИИ сервисов сильно потеснит лингвистов.
Спортивным тренерам придется менять сферу, ведь нейросеть за три дня способна выучить всю историю любого вида спорта и начать предлагать лучшие техники для людей.
Ранее в США стали опасаться ядерного конфликта из-за развития ИИ.