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Альянс НАТО провел антироссийские учения

Политика
Альянс НАТО провел антироссийские учения

СМИ сообщают, что учения стран НАТО по поиску и слежке за подводными лодками России и других стран, получившие название Dynamic Mongoose, завершились. Об этом рассказало издание «MK.RU».

Учения проходили с 14 апреля по 5 мая. Участие в них приняли: США, Испания, Канада, Португалия и восемь других стран НАТО. Местом их проведения стал стратегически важный коридор между Гренландией, Исландией и Великобританией, который является необходимым для выхода российских подводных лодок в Атлантический океан. Учения включали не только слежку за подводными лодками, но и за морской авиацией. Так, 20 апреля истребители из Великобритании и Норвегии сопровождали морской патрульный российский самолет Ту-142.

Ранее Россия провела учения Тихоокеанского флота в Японском море. Во время маневров была «уничтожена» условная субмарина противника.
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