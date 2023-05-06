Альянс НАТО провел антироссийские учения

Учения проходили с 14 апреля по 5 мая. Участие в них приняли: США, Испания, Канада, Португалия и восемь других стран НАТО. Местом их проведения стал стратегически важный коридор между Гренландией, Исландией и Великобританией, который является необходимым для выхода российских подводных лодок в Атлантический океан. Учения включали не только слежку за подводными лодками, но и за морской авиацией. Так, 20 апреля истребители из Великобритании и Норвегии сопровождали морской патрульный российский самолет Ту-142.