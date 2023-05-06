Онколог Данаил Назлиев рассказал о правильном отдыхе на выходных

В текущем темпе жизни очень сложно найти время для того, чтобы по-настоящему отдохнуть и душой и телом. Поэтому в большинстве случаев все, что получает человек, заключается в «залипании» в телефоне или на стриминговом сервисе перед телевизором, однако это сложно назвать полноценным отдыхом. Это позволяет отвлечься после трудного дня или даже недели, но это не отдых.