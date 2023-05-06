Онколог Данаил Назлиев рассказал о правильном отдыхе на выходных

Онколог Данаил Назлиев рассказал о важности отдыха и смены деятельности во время выходных.
В текущем темпе жизни очень сложно найти время для того, чтобы по-настоящему отдохнуть и душой и телом. Поэтому в большинстве случаев все, что получает человек, заключается в «залипании» в телефоне или на стриминговом сервисе перед телевизором, однако это сложно назвать полноценным отдыхом. Это позволяет отвлечься после трудного дня или даже недели, но это не отдых.
Для того чтобы получить удовольствие, предотвратить выгорание и по-настоящему отдохнуть необходимо менять деятельность с повседневной на ту, которая приносит радость и позволяет расслабиться, написал Назлиев в своем блоге.
Ранее сообщалось, что специалисты подтвердили положительное влияние, которое оказывает умеренное использование интернета для пожилых людей. Это помогает предотвратить деменцию.