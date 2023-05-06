Диетолог Гинзбург опроверг популярный миф о пакетированном чае

Многие считают, что только листовой чай полезен, а чай в пакетиках содержит лишь отходы. Однако, Гинзбург опроверг этот миф, объяснив, что пакетированный чай - это просто мелко порубленный чай. Мелкую фракцию делают для того, чтобы напиток заваривался быстрее. Тем не менее стоит отметить, что среди чая в пакетиках больше фальсифицированной продукции, чем среди листового. Доктор рекомендует выбирать хороший развесной чай у качественного производителя.