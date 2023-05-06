Эксперты рассказали о «тревожных звоночках» из-за проблемы Байдена

Такие простые вещи, как подъем по лестнице, делаются человеком «на автопилоте», и он их не замечает, ровно, как и не прикладывает усилий, чтобы их сделать. Поэтому такие проблемы, как регулярные падения на лестнице или затруднения при подъеме, сигнализируют о нарушении кровообращения в мозге. Это может произойти из-за смещения костей черепа, например, из-за удара головой даже в детском возрасте, но отразиться только в зрелом, информирует издание Life.