Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее

CNN сообщает, что американский истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от крупной военной базы США в Южной Корее.
Согласно информации от ВВС США, самолет был приписан к восьмому истребительному авиакрылу и разбился в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы Осан, которая является ближайшей к Северной Корее, примерно в 9:45 по местному времени.
Сообщается, что пилот успел успешно катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Для тушения возникшего на месте крушения пожара была привлечена местная пожарная служба. На данный момент идет расследование произошедшего.
Ранее в Чили разбился гражданский пассажирский самолет. Погибли 4 человека.