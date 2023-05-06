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Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее

Происшествия
Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее

CNN сообщает, что американский истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от крупной военной базы США в Южной Корее.

Согласно информации от ВВС США, самолет был приписан к восьмому истребительному авиакрылу и разбился в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы Осан, которая является ближайшей к Северной Корее, примерно в 9:45 по местному времени.

Сообщается, что пилот успел успешно катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Для тушения возникшего на месте крушения пожара была привлечена местная пожарная служба. На данный момент идет расследование произошедшего.

Ранее в Чили разбился гражданский пассажирский самолет. Погибли 4 человека.
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