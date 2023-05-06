Певец Оззи Осборн анонсировал продолжение своей концертной деятельности

Британский певец Оззи Осборн подтвердил, что продолжит «время от времени» проводить концерты. Артист готов продолжать выступать даже если его придется кому-то «вывозить на сцену». Об этом пишет Metal Hammer.
Осборн признался, что многие его концерты были «чертовски плохими», однако он всегда ощущал поддержку публики. Однажды у исполнителя сильно сел голос, он не мог нормально спеть, однако, выйдя на сцену, публика окатила его овациями во время выступления. Свое ремесло Осборн назвал страстью – он не представляет, как будет жить, если откажется от исполнения песен вживую.
Ранее музыкант Денис Шальных анонсировал выход нового музыкального проекта с его участием. Молодой человек предупредил аудиторию, что будущий релиз может вызвать «неоперабельный геморрой» у слушателя.