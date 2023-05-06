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Певец Оззи Осборн анонсировал продолжение своей концертной деятельности

Общество
Певец Оззи Осборн анонсировал продолжение своей концертной деятельности

Британский певец Оззи Осборн подтвердил, что продолжит «время от времени» проводить концерты. Артист готов продолжать выступать даже если его придется кому-то «вывозить на сцену». Об этом пишет Metal Hammer.

Осборн признался, что многие его концерты были «чертовски плохими», однако он всегда ощущал поддержку публики. Однажды у исполнителя сильно сел голос, он не мог нормально спеть, однако, выйдя на сцену, публика окатила его овациями во время выступления. Свое ремесло Осборн назвал страстью – он не представляет, как будет жить, если откажется от исполнения песен вживую.

Ранее музыкант Денис Шальных анонсировал выход нового музыкального проекта с его участием. Молодой человек предупредил аудиторию, что будущий релиз может вызвать «неоперабельный геморрой» у слушателя.
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