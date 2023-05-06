Врач Алендеев назвал главные признаки инсульта

Врач общей практики Сергей Алендеев перечислил главные признаки инсульта при которых нужно незамедлительно обратиться к врачам. Советы эксперта опубликовало издание «Царьград».
Среди основных симптомов резкая и сильная головная боль, повышенная температура тела (более 38 градусов) в сочетании с чувством окаменения мышц затылка, спутанностью сознания, судорогами, двоением в глазах, резкой слабостью и онемением тела, проблемами с речью.
Если боль усиливается, особенно после травмы, также следует обратиться за медицинской помощью. Врач Алендеев подчеркнул, что все перечисленные симптомы свидетельствуют о состоянии, опасном для жизни, таком как инсульт, энцефалит или внутреннее кровоизлияние в мозг.
Ранее врач-невролог Антон Тихоновский рассказал о взаимосвязи хронического недосыпа и проблем со здоровьем. Он считает, что недостаток сна может привести к инфаркту или инсульту.