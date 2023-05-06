Врач Алендеев назвал главные признаки инсульта

Если боль усиливается, особенно после травмы, также следует обратиться за медицинской помощью. Врач Алендеев подчеркнул, что все перечисленные симптомы свидетельствуют о состоянии, опасном для жизни, таком как инсульт, энцефалит или внутреннее кровоизлияние в мозг.