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Два подростка погибли при пожаре в частном доме в Омской области

Происшествия
Два подростка погибли при пожаре в частном доме в Омской области

РИА Новости сообщают, что при пожаре в городе Называевск в Омской области погибли два подростка, им было 14 и 13 лет.

Известно, что пожар произошел в частном доме в 5:20 по местному времени. Внутри в тот момент находилось около 10 подростков, возможно выпивающих алкоголь. Причиной пожара предположительно стало замыкание удлинителя с множеством зарядных устройств для смартфонов.

На месте происшествия ведут работу следователи и криминалисты. Проводятся экспертизы для изучения всех деталей произошедшего. Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело по части 3, 118 статьи УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее эксперты из МЧС предупредили россиян о повышенном риске возникновения лесных пожаров в Сибири.
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