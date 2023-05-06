Два подростка погибли при пожаре в частном доме в Омской области

Известно, что пожар произошел в частном доме в 5:20 по местному времени. Внутри в тот момент находилось около 10 подростков, возможно выпивающих алкоголь. Причиной пожара предположительно стало замыкание удлинителя с множеством зарядных устройств для смартфонов.